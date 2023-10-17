Футбол
Чемпионат мира
Таблицы Календарь Новости Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира

17 октября, 23:15

Уругвай — Бразилия: прямая трансляция матча отбора ЧМ-2026

Видеотрансляция игры Уругвай — Бразилия начнется в 02.55 мск 18 октября на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Неймар.
Неймар.
Фото AFP

В ночь на 18 октября сборная Уругвая по футболу дома на стадионе «Сентенарио» в городе Монтевидео сыграет против сборной Бразилии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026. Встреча начнется в 03.00 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» бесплатно в прямом эфире покажет видеотрансляцию противостояния Уругвай — Бразилия. Начало — в 02.55.

Следить за ключевыми событиями матча квалификации ЧМ-2026 можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Уругвайцы с 4 очками занимают четвертое место в турнирной таблице группы отбора ЧМ-2026 по Южной Америке. Бразильцы с семью баллами располагаются на второй строчке.

ЧМ-2026 по футболу: новости и результаты матчей, расписание игр и отборочные турниры мирового первенства, обзоры и статистика в актуальном виде на сайте.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
0
Читайте также
Бой-реванш Махачев — Волкановски возглавит турнир UFC 294 в Абу-Даби
Японские сумоисты не смогли улететь на одном самолете из-за перевеса
Появились подробности по делу подозреваемой в торговле людьми матери 15 детей
WSJ сообщила о тайной доставке Украине ракет ATACMS
Еще пятерых подозреваемых в избиении прохожих задержали в Санкт-Петербурге
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Финал ЧМ! Аргентина или Франция? Месси или Мбаппе?
ЧМ-2022: состоится ли полуфинал Бразилия — Аргентина?
ЧМ-2022: Рабинер из Катара, судейские нюансы с Вилковым
Александр Филимонов: первые впечатления от ЧМ в Катаре
ЧМ начинается! Без пива и с фейковыми болельщиками?
Карпин: стыки с Польшей / премиальные за ЧМ / общение с Черчесовым
Ивица Олич: «Россия не пыталась что-то изменить, а 90 минут обороняться очень сложно»
Ставить ли Бобровского в матче с Канадой? / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Почему сборная проиграла словакам?
Дзюба всем все доказал? Live «СЭ» о результатах сборной России на отборе ЧМ-2022
Экскурсия по стадионам ЧМ-2022 от «СЭ»
Почему Сорокин не пошел на выборы президента РФС
Катар 2022. Изнанка чемпионата мира
Черчесов: "Кубок мира один. Его надо было выигрывать"
Стивен Сигал пришел на финал ЧМ-2018
Французы и хорваты кричат "Россия!"
Царь приехал. Марадона - на финале ЧМ-2018
"Вида или недоумок, или детдомовский"
Хорваты захватили все подходы к Кремлю
Франция - Хорватия. Прогноз на финал ЧМ-2018
Инфантино признается в любви к России
Катар рассчитывает выступить лучше России
Владимир Путин - о ЧМ-2022 в Катаре
Владимир Путин передал Катару эстафету ЧМ
Топ-5 событий ЧМ-2018
5 главных разочарований ЧМ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Афганистана без тренера вышла в отборочный турнир ЧМ-2026

Перу — Аргентина: прямая трансляция матча отбора ЧМ-2026
Новости
RSS RSS
Все новости