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Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Иван Шитик
Корреспондент
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Сразу четыре страны из Южной Америки подали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Турнир может пройти на стадионах в Уругвае, Аргентине, Чили и Парагвае, сообщает AFP.

Готовность подать заявки на проведение турнира также подтвердили: Марокко (африканская заявка); Испания и Португалия (совместная заявка); Болгария, Румыния, Греция и Сербия (совместная заявка).

Окончательный выбор победителя, ориентировочно, состоится на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.

В 1930 году в Уругвае прошел первый чемпионат мира в истории, в 1978-м турнир проводился в Аргентине, а в 1962-м чемпионат мира прошел в Чили. В Парагвае матчи турнира еще не проводились.

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Уругвай вместе с Аргентиной, Парагваем и Чили выдвинут кандидатуру на проведение ЧМ-2030
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