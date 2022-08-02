Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Сразу четыре страны из Южной Америки подали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Турнир может пройти на стадионах в Уругвае, Аргентине, Чили и Парагвае, сообщает AFP.

Готовность подать заявки на проведение турнира также подтвердили: Марокко (африканская заявка); Испания и Португалия (совместная заявка); Болгария, Румыния, Греция и Сербия (совместная заявка).

Окончательный выбор победителя, ориентировочно, состоится на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.

В 1930 году в Уругвае прошел первый чемпионат мира в истории, в 1978-м турнир проводился в Аргентине, а в 1962-м чемпионат мира прошел в Чили. В Парагвае матчи турнира еще не проводились.