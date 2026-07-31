Источник: Инфантино может скоро потерять пост президента ФИФА

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на грани потери своего поста в организации, сообщил авторитетный журналист Ромен Молина.

По данным источника, 56-летний футбольный функционер полностью потерял контроль над федерацией и поддержку чиновников, что должно привести к его отставке.

В конце июля стало известно, что ФИФА рассматривает возможность продажи доли коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. По данным организации, инициатива может привлечь 4,2 миллиарда долларов.

Против проекта выступили футбольные союзы в Европе, Северной и Центральной Америке, Азии — УЕФА, КОНКАКАФ и АФК. Вдобавок все 55 национальных ассоциаций-членов УЕФА согласны бойкотировать все турниры ФИФА, пока та не откажется от своего предложения.