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31 июля, 20:43

Источник: Инфантино может скоро потерять пост президента ФИФА

Сергей Филин

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на грани потери своего поста в организации, сообщил авторитетный журналист Ромен Молина.

По данным источника, 56-летний футбольный функционер полностью потерял контроль над федерацией и поддержку чиновников, что должно привести к его отставке.

В конце июля стало известно, что ФИФА рассматривает возможность продажи доли коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. По данным организации, инициатива может привлечь 4,2 миллиарда долларов.

Против проекта выступили футбольные союзы в Европе, Северной и Центральной Америке, Азии — УЕФА, КОНКАКАФ и АФК. Вдобавок все 55 национальных ассоциаций-членов УЕФА согласны бойкотировать все турниры ФИФА, пока та не откажется от своего предложения.

Джанни Инфантино.«Чемпионат мира принадлежит футболу». Весь мир выступил против ФИФА и Инфантино
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
31.07 20:00 Родина – Ростов 2 : 4
1.08 14:00 Акрон – Рубин 1 : 2
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов 1 : 1
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив 2 : 1
1.08 20:45 Балтика – Динамо 2 : 1
2.08 16:00 Оренбург – Зенит 0 : 3
2.08 18:15 Краснодар – Факел 3 : 2
2.08 20:30 Ахмат – Спартак 1 : 2
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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