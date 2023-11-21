Узбекистан вырвал ничью у Ирана в квалификации чемпионата мира-2026

Сборная Узбекистана дома сыграла вничью с Ираном в матче 2-го тура группового турнира азиатского отбора чемпионата мира-2026. Игра завершилась со счетом 2:2 и проходила в Ташкенте.

У хозяев отметились Остон Урунов, который забил с передачи Элдора Шомуродова, и Игорь Сергеев. У гостей голы забили Рамин Резайан и Мехди Тареми.

Узбекистан и Иран лидируют в группе Е — по 4 очка. Туркменистан и Гонконг набрали по 1 очку и занимают 3-е и 4-е места.