Южная Корея разгромила Китай благодаря дублю Сона в квалификации чемпионата мира-2026

Сборная Южной на выезде разгромила Китай в матче 2-го тура группового турнира азиатского отбора чемпионата мира 2026 года. Матч завершился со счетом 3:0 и проходил в Шэньчжэне.

У гостей дубль оформил Сон Хын Мин, для которого голы стали 39-м и 40-м в футболке сборной. Третий гол корейцев забил Чон Сын Хен.

Южная Корея набрала 6 очков и лидирует в группе C. Китай с тремя очками делит 2-3 место с Таиландом.