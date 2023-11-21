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Сегодня, 16:55

Южная Корея разгромила Китай благодаря дублю Сона в квалификации чемпионата мира-2026

Руслан Минаев
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Сборная Южной на выезде разгромила Китай в матче 2-го тура группового турнира азиатского отбора чемпионата мира 2026 года. Матч завершился со счетом 3:0 и проходил в Шэньчжэне.

У гостей дубль оформил Сон Хын Мин, для которого голы стали 39-м и 40-м в футболке сборной. Третий гол корейцев забил Чон Сын Хен.

Южная Корея набрала 6 очков и лидирует в группе C. Китай с тремя очками делит 2-3 место с Таиландом.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 2-й раунд. Группа C
21 нояб, 15:00. ()
Китай
0:3
Корея

Чемпионат мира по футболу
Сборная Китая по футболу
Сборная Кореи по футболу
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