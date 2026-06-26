Ги Стефан: «Критика в адрес Мбаппе не всегда оправдана»

Тренер сборной Франции Ги Стефан, заменяющий Дидье Дешама после его возвращения во Францию в связи со смертью матери, перед матчем 3-го тура чемпионата мира-2026 против Норвегии встал на защиту нападающего Килиана Мбаппе.

«Килиан забивает, он никогда не перестает забивать. Конечно, в какой-то момент может возникнуть критика, которая, на мой взгляд, не всегда оправдана. Он капитан, лидер, исключительный игрок, обладающий невероятной скоростью и эффективностью. У него 100 матчей за сборную, 60 голов, в 27 лет... Это исключительные показатели», — приводит L'Equipe слова Стефана.

Сборная Франции досрочно обеспечила себе выход в плей-офф, одержав победы над Сенегалом (3:1) и Ираком (3:0) в групповом турнире ЧМ-2026.

Французы сыграют с Норвегией в пятницу, 26 июня. Начало игры — 22:00 по московскому времени.