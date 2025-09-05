Рейндерс назвал причины ничьей с Польшей

Полузащитник сборной Нидерландов Тиджани Рейндерс прокомментировал ничью с Польшей (1:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Ожидали, что соперник будет глубоко садиться и нам будет трудно находить свободные зоны между линиями. Несколько раз у нас это получалось, но во втором тайме темп передач был слишком низким и нам стало сложнее находить эти зоны», — цитирует пресс-служба УЕФА Рейндерса.

7 сентября голландцы сыграют против Литвы во 2-м туре отборочного турнира ЧМ-2026.