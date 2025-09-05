Кварацхелия: «Быстро пропущенный гол повлиял на психологию сборной Грузии»

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал поражение от Турции (2:3) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Турция — очень сильный соперник, но сегодня мы допустили много ошибок, с самого начала были не до конца сконцентрированны, и быстро пропущенный гол повлиял на нашу психологию. Единственный положительный момент состоит в том, что после перерыва мы сражались очень упорно и в концовке матча у нас был шанс взять хотя бы одно очко. Наши болельщики были рядом и придавали нам энергии», — цитирует пресс-служба УЕФА Хвичу.