Черчесов о Роналду: «Он качественно провел турнир, хорош сыграл для команды»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в авторской колонке для «СЭ» оценил выступление нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира-2026.

«Последняя игра Португалии на чемпионате мира действительно получилась драматичной. Пропускаешь в самом конце, нет времени отыграться. А в целом — Роналду многие критиковали, но он качественно провел турнир. Я сам закончил в 40 лет. Вы вот попробуйте в 41 год сыграть на чемпионате мира! Криштиану — спортсмен, который проводит столько лет на высочайшем уровне. Критикам надо обращать внимание на футбол, а не на возраст и иные моменты. Такие, как Роналду, доставляют удовольствие многим болельщикам», — сказал Черчесов «СЭ».

Черчесов также поблагодарил Роналду за вклад в развитие футбола.

«Да, Криштиану забил не так много, но для команды он сыграл хорошо. Во время атакующей фазы на него постоянно отвлекался соперник. То же мы видели в атаке при третьем голе в ворота сборной Египта. Защитник африканской команды стянулся на Месси, оставив убегающего Лаутаро Мартинеса одного. Магия звезды работает. Хочу сказать слова благодарности Роналду за то, что все эти годы рекламировал футбол», — добавил Черчесов.

После поражения от Испании (0:1) в 1/8 финала 41-летний нападающий заявил, что чемпионат мира-2026 стал последним в его карьере.

Вместе со сборной Португалии Роналду выиграл Евро-2016 и дважды победил в Лиге наций УЕФА (2019, 2025). Также Роналду является серебряным призером Евро-2004 и бронзовым призером Евро-2012.