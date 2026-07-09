Франция — Марокко: результат матча 1/4 финала ЧМ по футболу

Франция и Марокко встретятся в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в четверг, 9 июля. Игра пройдет на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (штат Массачусетс, США). Начало — в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию матча покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию. Основные события встречи Франция — Марокко будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

09 июля, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)

На этой странице после его окончания появится итоговый счет матча.