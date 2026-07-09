Сборные Франции и Марокко проводят матч в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в четверг, 9 июля. Игра проходит на арене «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо, начало — в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает онлайн-платформа «Кинопоиск».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры Франция — Марокко можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

09 июля, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)

Франция заняла первое место в группе I и победила в плей-офф Швецию и Парагвай. Сборная Марокко вышла из группы С со второго места и прошла в плей-офф Нидерланды и Канаду.

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