Мбаппе догнал Месси в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил гол в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 против Марокко.

Для 27-летнего француза этот гол стал 8-м на ЧМ-2026. Он сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси, и они теперь делят первую строчку в списке лучших бомбардиров турнира. Однако аргентинцы еще не играли в четвертьфинале.

Кроме того, Месси является лучшим бомбардиром за всю историю турнира. У него 21 забитый мяч, а у Мбаппе — 20.

Матч 1/4 финала ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Швейцарии пройдет в Канзас-Сити 12 июля. Начало игры — 04:00 по московскому времени.