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Сегодня, 00:34

Мбаппе вторым в истории забил 20 голов на чемпионатах мира

Евгений Козинов
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Getty Images

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил гол в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 против Марокко. Для него этот мяч стал 20-м за карьеру в играх ЧМ.

27-летний француз идет на второй строчке в списке лучших бомбардиров в истории турнира. За 20 матчей на трех ЧМ он забил 20 мячей.

Рекордсменом является аргентинец Лионель Месси, который забил 21 гол в 31 игре.

Лучшие бомбардиры чемпионатов мира

1. Лионель Месси (Аргентина) — 21 гол, 31 матчей (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026)

2. Килиан Мбаппе (Франция) — 20 голов, 20 матчей (2018, 2022, 2026)

3. Мирослав Клозе (Германия) — 16 голов, 24 матча (2002, 2006, 2010, 2014)

4. Роналдо (Бразилия) — 15 голов, 19 матчей (1994, 1998, 2002, 2006)

5. Герд Мюллер (Германия) — 14 голов, 13 матчей (1970, 1974)

Килиан Мбаппе и&nbsp;Лионель Месси.Лучшие бомбардиры в истории ЧМ: Месси дошел до 21 гола, Мбаппе совсем рядом (обновляется)

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