Сборная Франции по футболу

Сборные Франции и Марокко сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 9 июля

Сборные Франции и Марокко сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу в четверг, 9 июля. Игра состоится на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (штат Массачусетс, США). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию матча покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию. Основные события встречи Франция — Марокко будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

09 июля, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)

Сборная Франции заняла первое место в группе I, набрав 9 очков. Команда Дидье Дешама опередила Норвегию (6), Сенегал (3) и Ирак (0). В 1/16 финала французы победили Швецию (3:0), в 1/8 финала — Парагвай (1:0).

Сборная Марокко набрала 7 очков и заняла второе место в группе C. Команда Мохамеда Уахби уступила Бразилии (7) и опередила Шотландию (3) и Гаити (0). В 1/16 финала марокканцы победили Нидерланды (1:1, пен 3:2), в 1/8 финала — Канаду (3:0).