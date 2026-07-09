Черчесов об отмене красной карточки Балогуна: «Нонсенс. Это и отразилось на сборной США»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в авторской колонке для «СЭ» оценил ситуацию с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2026 против США (4:1).

«Это нонсенс. Таким образом открыли ящик Пандоры. Да, эту ситуацию сравнивают с отменой дисквалификации Криштиану Роналду, но португальский нападающий пропустил один матч! А в ситуации с американцем даже такого не было. Все это неспортивно. Когда эта ситуация развивалась, говорил, что лучшим ответом бельгийцев станет обыгрыш американцев — так оно и получилось. Бельгия подавала протест, а на пресс-конференции ее тренер Руди Гарсия говорил, что нужно спокойно готовиться к матчу и не отвлекаться на это. Видимо, его настрой передался игрокам», — сказал Черчесов «СЭ».

Черчесов также отметил, что отмена красной карточки отразилась на сборной США.

«На американцах же эта история отразилась. Команда все видит и чувствует. Все мы люди, многое делаем на инстинктах. Если бы оказался на месте футболиста сборной США, тоже чувствовал бы себя сковано — оправдали незаслуженно. Видимо, футбольный Бог существует — США покидает турнир», — добавил Черчесов.

Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0). Из-за этого 25-летний форвард должен был пропустить игру 1/8 финала против Бельгии, однако 5 июня в ФИФА заявили о приостановке дисквалификации для футболиста, благодаря чему тот смог принять участие во встрече с бельгийцами.