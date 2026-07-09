Франция — Марокко: Мбаппе, Дембеле, Олисе, Хакими и Браим Диас выйдут с первых минут
Франция и Марокко объявили составы на матч 1/4 финала ЧМ-2026.
Франция: Меньян, Кунде, Салиба, Упамекано, Динь, Коне, Рабьо, Дуэ, Олисе, Дембеле, Мбаппе.
Запасные: Самба, Риссер, Гюсто, Конате, Т. Эрнандес, Л. Эрнандес, Лакруа, Тчуамени, Канте, Заир-Эмери, Шерки, Аклиуш, Тюрам, Барколя, Матета.
Марокко: Буну, Хакими, Диоп, Салах-Эддин, Мазрауи, Тальби, Унаи, Буадди, Эль-Ханнус, Эль-Айнауи, Диас.
Запасные: Мохамеди, Таньяути, Саадан, Оуади, Риад, Белламари, Халхал, Амрабат, Сайбари, Эль Мурабет, Яссин, Рахими, Сбаи, Эль-Кааби, Амаймуни-Эшгуяб.
Матч Франция — Марокко пройдет в четверг, 9 июля, на стадионе «Жилетт» в Фоксборо (США), начало игры — в 23.00 (мск).
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи Франция — Марокко.
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