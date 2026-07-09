Франция — Марокко: Мбаппе, Дембеле, Олисе, Хакими и Браим Диас выйдут с первых минут

Франция и Марокко объявили составы на матч 1/4 финала ЧМ-2026.

Франция: Меньян, Кунде, Салиба, Упамекано, Динь, Коне, Рабьо, Дуэ, Олисе, Дембеле, Мбаппе.

Запасные: Самба, Риссер, Гюсто, Конате, Т. Эрнандес, Л. Эрнандес, Лакруа, Тчуамени, Канте, Заир-Эмери, Шерки, Аклиуш, Тюрам, Барколя, Матета.

Марокко: Буну, Хакими, Диоп, Салах-Эддин, Мазрауи, Тальби, Унаи, Буадди, Эль-Ханнус, Эль-Айнауи, Диас.

Запасные: Мохамеди, Таньяути, Саадан, Оуади, Риад, Белламари, Халхал, Амрабат, Сайбари, Эль Мурабет, Яссин, Рахими, Сбаи, Эль-Кааби, Амаймуни-Эшгуяб.

Матч Франция — Марокко пройдет в четверг, 9 июля, на стадионе «Жилетт» в Фоксборо (США), начало игры — в 23.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи Франция — Марокко.