Холанн назвал особенным для себя матч против Англии в четвертьфинале ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился ожиданиями от матча против Англии в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года.

«Да, это особенный матч. Думаю, для меня он совершенно особенный, потому что я играю в Англии и родился в Англии. К тому же придется играть против одноклубников. Так что это немного... Не странно, но это забавная игра, будет здорово», — приводит слова спортсмена Sky Sports.

Встреча состоится 12 июля в Майами и начнется в 00.00 по московскому времени. На турнире 25-летний форвард провел 4 матча и забил 7 голов.