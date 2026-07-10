Холанн поддержал Мбаппе, незабившего пенальти в матче ЧМ-2026 Франция — Марокко

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн прокомментировал нереализованный нападающим Франциии Килианом Мбаппе пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 против Марокко.

«Ждать 5 минут, чтобы пробить пенальти — это слишком долго», — написал Холанн в соцсети Snapchat.

На 28-й минуте встречи 27-летний француз пробил в правый нижний угол ворот, но голкипер марокканцев Яссин Буну поймал мяч. 11-метровый удар был назначен после нарушения правил Нуссаиром Мазрауи, но пробить Мбаппе смог только спустя три с половиной минуты из-за долгой проверки ВАР.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.