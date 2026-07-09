Сборная Марокко добиралась на матч против Франции с полицейским сопровождением по пробкам

Сборная Марокко с полицейским сопровождением добиралась до стадиона перед матчем с Францией в четвертьфинале чемпионата мира, сообщает РИА «Новости».

По информации источника, автобус с футболистами с трудом проезжал через многокилометровые пробки. Отмечается, что движение было затруднено даже при сопровождении полицейского конвоя.

Болельщики и журналисты также находились в пробке на жаре. Некоторые фанаты добирались до стадиона пешком по обочине.

Встреча пройдет в Фоксборо и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.