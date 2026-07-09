Мбаппе повторил рекорд Льориса по числу матчей за Францию на чемпионатах мира

Нападающий Килиан Мбаппе повторил рекорд вратаря Уго Льориса по числу матчей за сборную Франции на чемпионатах мира по футболу.

Форвард вышел в стартовом составе на игру 1/4 финала ЧМ-2026 против Марокко, которая стала для футболиста 20-м на мировых первенствах. В случае выхода французов в полуфинал Мбаппе может установить новый рекорд национальной команды.

Рекорд по числу матчей на чемпионатах мира среди всех футболистов принадлежит аргентинцу Лионелю Месси (31). Матч 1/4 финала ЧМ-2026 против Швейцарии должен стать для него 32-м на мировых первенствах.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Франция — Марокко.