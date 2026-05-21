Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Состав сборной Бразилии на чемпионат мира по футболу 2026

Объявлен состав сборной Бразилии по футболу на ЧМ-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Канаде и Мексике. Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объявил имена 26 футболистов, которые вошли в заявку команды на ЧМ-2026.

Состав сборной Бразилии для участия в финальном турнире ЧМ-2026

Вратари: Алиссон («Ливерпуль», Англия), Эдерсон («Фенербахче», Турция), Вевертон («Палмейрас»).

Защитники: Алекс Сандро («Фламенго»), Бремер («Ювентус», Италия), Данило («Фламенго»), Дуглас Сантос («Зенит», Россия), Габриэл Магальянс («Арсенал», Англия), Ибанес («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Лео Перейра («Фламенго»), Маркиньос («ПСЖ», Франция), Уэсли («Рома», Италия).

Полузащитники: Бруно Гимарайнс («Ньюкасл», Англия), Каземиро («Манчестер Юнайтед», Англия), Данило («Ботафого»), Фабиньо («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия), Лукас Пакета («Фламенго»).

Нападающие: Эндрик («Лион», Франция), Габриэл Мартинелли («Арсенал», Англия), Игор Тиаго («Брентфорд», Англия), Луис Энрике («Зенит», Россия), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед», Англия), Неймар («Сантос»), Рафинья («Барселона», Испания), Райан («Борнмут», Англия), Винисиус Жуниор («Реал Мадрид», Испания).

Сборная Бразилии проведет первый матч на ЧМ-2026 13 июня против Марокко. 19 июня команда встретится с Гаити, 24 июня — с Шотландией.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная Бразилии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
«Волейбол. Наши чемпионы» | Евгений Лапинский
«Волейбол. Наши чемпионы» | Евгений Лапинский
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Магнитогорцы снова фавориты сезона. Новый «Шанхай»
Магнитогорцы снова фавориты сезона. Новый «Шанхай»
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Откровенный Голышев. Задачи «Динамо» на сезон
Откровенный Голышев. Задачи «Динамо» на сезон
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«Ак Барс» и СКА выглядят неубедительно
«Ак Барс» и СКА выглядят неубедительно
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Волейбол. Наши чемпионы» | Николай Карполь
«Волейбол. Наши чемпионы» | Николай Карполь
КХЛ отменила правило игры рукой и провела брифинг перед сезоном
КХЛ отменила правило игры рукой и провела брифинг перед сезоном
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Нигматуллин — о возвращении Нойера в сборную Германии: «В свои 40 он показывает топ-уровень»

Состав сборной Португалии на чемпионат мира по футболу 2026
Новости
RSS RSS
Все новости