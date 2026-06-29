Российский блогер Угодник рассказал, как испытал страх в Монтеррее

Болельщик «Спартака», блогер и путешественник, автор канала Ugonikontour Николай Угодник, который три недели провел в Мексике на ЧМ-2026, в интервью «СЭ» рассказал, как испытал страх в Монтеррее.

— Мы ехали через поля к стадиону, чтобы поближе припарковаться. Едем через какие-то ранчо. Подъезжаем к забору, нам открывают ворота, отматывают проволоку, и мы заезжаем. В какой-то момент они открыли ворота, подъехали — а ворота не закрывают, стоят. Выходит человек. И тут мы испугались. Подумали: может быть, это какой-то картель, машину заберут, на органы пустят. Могло произойти все что угодно. Там было чистое поле. Если бы нас там похоронили, никто бы никогда в жизни нас не нашел, только если через сигналы GPS на телефонах. Но, слава богу, пронесло. Было и смешно, и страшно.

Чемпионат мира по футболу проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.