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Сегодня, 10:35

Российский блогер Угодник рассказал, как испытал страх в Монтеррее

Игорь Рабинер
Обозреватель

Болельщик «Спартака», блогер и путешественник, автор канала Ugonikontour Николай Угодник, который три недели провел в Мексике на ЧМ-2026, в интервью «СЭ» рассказал, как испытал страх в Монтеррее.

— Мы ехали через поля к стадиону, чтобы поближе припарковаться. Едем через какие-то ранчо. Подъезжаем к забору, нам открывают ворота, отматывают проволоку, и мы заезжаем. В какой-то момент они открыли ворота, подъехали — а ворота не закрывают, стоят. Выходит человек. И тут мы испугались. Подумали: может быть, это какой-то картель, машину заберут, на органы пустят. Могло произойти все что угодно. Там было чистое поле. Если бы нас там похоронили, никто бы никогда в жизни нас не нашел, только если через сигналы GPS на телефонах. Но, слава богу, пронесло. Было и смешно, и страшно.

Николай Угодник&nbsp;&mdash; о&nbsp;чемпионате мира, Мексике и&nbsp;походах на&nbsp;футбол без билетов.Миллион безумных историй о Мексике, ЧМ и походах на футбол без билетов от болельщика и блогера Угодника

Чемпионат мира по футболу проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

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