Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 10:14

Тренер сборной Японии Мориясу: «Мы верим, что способны обыграть Бразилию»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу оценил шансы команды в матче против Бразилии в 1/16 финала ЧМ-2026.

Япония вышла в плей-офф со второго места в группе F, где сыграла вничью с Нидерландами (2:2) и Швецией (1:1), а также разгромила Тунис (4:0).

— В прошлом году мы провели товарищеский матч с Бразилией и смогли победить. Это была наша последняя встреча. Если говорить о матчах против Бразилии, то на чемпионатах мира мы никогда раньше не выигрывали. Но мы стали сильнее. Победа в прошлогоднем товарищеском матче делает предстоящую встречу для нас еще более сложной. Эта сборная Бразилии отличается от той команды, с которой мы тогда играли. Мы очень мотивированы, как и они. Обе команды хотят победить. Думаю, нас ждет очень напряженный матч. Мы верим, что способны выиграть. Мы убедились в этом в товарищеской встрече, хотя завтра будет гораздо тяжелее. Чтобы добиться победы, нам потребуется максимум сил, — приводит слова Мориясу Globo.

Игра между Японией и Бразилией пройдет в понедельник, 29 июня. Начало — в 20.00 по московскому времени. Победитель матча сыграет с лучшей сборной из пары Кот-д'Ивуар — Норвегия в 1/8 финала турнира.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Японии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Российский блогер Угодник рассказал, как испытал страх в Монтеррее
Болельщик «Спартака» Угодник — о фанатах сборных на ЧМ-2026: «Жалкое зрелище»
Талалаев — о судействе на ЧМ-2026: «Мало свистков, высокий уровень силовой борьбы. Надеюсь, в РПЛ будет то же самое»
Болельщик «Спартака» Угодник рассказал о мексиканцах: «Бухают плотно, как русские»
Талалаев — о Месси: «Про Лео часто говорят, что он игрок с другой планеты. ЧМ-2026 в этом снова убедил»
Российский болельщик без билета прошел на матч открытия ЧМ-2026: «Выставил телефон как рацию»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Болельщик «Спартака» Угодник — о фанатах сборных на ЧМ-2026: «Жалкое зрелище»

Российский блогер Угодник рассказал, как испытал страх в Монтеррее

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости