Тренер сборной Японии Мориясу: «Мы верим, что способны обыграть Бразилию»

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу оценил шансы команды в матче против Бразилии в 1/16 финала ЧМ-2026.

Япония вышла в плей-офф со второго места в группе F, где сыграла вничью с Нидерландами (2:2) и Швецией (1:1), а также разгромила Тунис (4:0).

— В прошлом году мы провели товарищеский матч с Бразилией и смогли победить. Это была наша последняя встреча. Если говорить о матчах против Бразилии, то на чемпионатах мира мы никогда раньше не выигрывали. Но мы стали сильнее. Победа в прошлогоднем товарищеском матче делает предстоящую встречу для нас еще более сложной. Эта сборная Бразилии отличается от той команды, с которой мы тогда играли. Мы очень мотивированы, как и они. Обе команды хотят победить. Думаю, нас ждет очень напряженный матч. Мы верим, что способны выиграть. Мы убедились в этом в товарищеской встрече, хотя завтра будет гораздо тяжелее. Чтобы добиться победы, нам потребуется максимум сил, — приводит слова Мориясу Globo.

Игра между Японией и Бразилией пройдет в понедельник, 29 июня. Начало — в 20.00 по московскому времени. Победитель матча сыграет с лучшей сборной из пары Кот-д'Ивуар — Норвегия в 1/8 финала турнира.