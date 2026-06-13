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Сегодня, 07:53

Пепи: «Победа над Парагваем ставит сборную США в хорошее положение на ЧМ-2026»

Евгений Козинов
Корреспондент
Рикардо Пепи.
Фото Imagn Images, Reuters

Нападающий сборной США Рикардо Пепи прокомментировал победу над Парагваем (4:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Конечно, эта победа ставит сборную США в хорошее положение. Это показывает, насколько химия между игроками есть в этой команде, и мы готовы к следующему матчу, а также имеем хорошее настроение. Это фантастическая атмосфера для открытия нашего чемпионата мира», — цитирует официальный сайт ФИФА Пепи.

США набрали 3 очка и поднялись на первое место в группе D. Парагвайцы — последние. Второй матч этой группы между Австралией и Турцией пройдет в воскресенье, 14 июня.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

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