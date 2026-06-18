Сборная Франции с минуты молчания начала тренировку после первой победы на ЧМ-2026

Тренировка сборной Франции в четверг, 18 июня, началась с минуты молчания из-за смерти главного тренера «Бреста» Эрика Руа, сообщает пресс-служба команды.

«Момент тишины перед тренировкой в знак памяти Эрика Руа», — написала пресс-служба сборной Франции, опубликовав фотографию игроков и тренеров, стоявших в кругу в центре поля.

В среду, 17 июня, стало известно о смерти французского специалиста, который с января 2023 года тренировал «Брест». С ним команда впервые в своей истории пробилась в Лигу чемпионов. 58-летний специалист несколько лет боролся с раком поджелудочной железы.

Во вторник, 16 июня, Франция переиграла Сенегал (3:1) в матче 1-го тура группового турнира ЧМ-2026. Франция набрала 3 очка и занимает второе место в группе I.

Во 2-м туре ЧМ-2026 французы встретятся с Ираком. Матч пройдет 23 июня и начнется в 0:05 по московскому времени.