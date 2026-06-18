Сборная Ганы прервала 241-минутную безголевую серию на чемпионатах мира

Сборная Ганы одержала победу в матче со сборной Панамы (1:0) в 1-м туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Гана прервала серию из 241 минуты без забитых голов на чемпионатах мира по футболу. Это самый длинный безголевой отрезок команды с 2006 по 2010 год, когда она не могла забить на протяжении 233 минут (с 22 июня 2006 по 13 июня 2010 года).

Сборная Ганы (3 очка) занимает второе место в таблице группы L ЧМ-2026. 23 июня она сыграет со сборной Англии.