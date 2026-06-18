Ренар — игрокам сборной Туниса: «Знаете, что было бы, если бы вы сейчас вернулись на родину?»

В социальных сетях набирает популярность ролик с первыми словами нового главного тренера сборной Туниса Эрве Ренара своим игрокам в раздевалке.

«Знаете, что было бы, если бы вы сейчас вернулись на родину? Все злы. Там Отечество, Нация! Это чемпионат мира! Нам нужно работать, парни! Всем вместе!

Самые сильные не те, кто больше всех бегает, а те, кто быстрее всех поднимается. Нужно забыть о счете, изменить мышление и отреагировать правильно. Вы знаете, сколько потратили наши люди, чтобы быть здесь на стадионах? Вся страна следит за вами.

Я здесь не для того, чтобы делать то, что хочу, я здесь для того, чтобы делать то, что нужно команде», — сказал Ренар.

В понедельник, 15 июня, Сабри Лямуши был уволен с поста главного тренера сборной Туниса после поражения от Швеции (1:5) в первом матче на чемпионате мира-2026. У африканской команды остались в группе матчи со сборными Японии (21 июня) и Нидерландов (26 июня).