ЧМ по футболу 2026: расписание матчей 1/16 финала группового этапа

Во вторник, 30 июня, на чемпионате мира по футболу — 2026 пройдут два матча 1/16 финала. Игровой день откроется встречей Нидерланды — Марокко, а продолжится матчем Кот-д'Ивуар — Норвегия.

«СЭ» публикует расписание матчей 1/16 финала ЧМ-2026 на 30 июня. Время начала — московское.

Расписание матчей ЧМ-2026 на 30 июня

30 июня, вторник

04.00. 1/16 финала. Нидерланды — Марокко. «Матч ТВ», matchtv.ru.

20.00. 1/16 финала. Кот-д'Ивуар — Норвегия. «Матч ТВ», matchtv.ru.

Матч Нидерланды — Марокко пройдет на стадионе «Бе-бе-уве-а» в Гуадалупе (Мексика). Встреча Кот-д'Ивуар — Норвегия состоится на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США).

Ключевые события матчей ЧМ-2026, результаты игр, сетку плей-офф и статистику можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

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