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Сегодня, 21:30

Германия — Парагвай: где смотреть прямую трансляцию матча 1/16 финала ЧМ по футболу

Национальные команды Германии и Парагвая встретятся в матче ЧМ
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Национальные команды Германии и Парагвая встретятся в 1/16 финала чемпионата мира по футболу в понедельник, 29 июня. Игра будет проходить на арене «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо, стартовый свисток прозвучит в 23.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Германия — Парагвай можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
29 июня, 23:30. Gillette Stadium (Фоксборо)
Германия
Парагвай

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск».

Победитель игры выйдет в 1/8 финала чемпионата мира, где встретится с Францией или Швецией. На групповом этапе Германия заняла первое место в группе Е, а Парагвай финишировал третьим в группе D.

ЧМ-2026 проходит в Канаде, США и Мексике.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе на нашем сайте.

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