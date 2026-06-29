Национальные команды Германии и Парагвая встретятся в 1/16 финала чемпионата мира по футболу в понедельник, 29 июня. Игра будет проходить на арене «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо, стартовый свисток прозвучит в 23.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Германия — Парагвай можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

29 июня, 23:30. Gillette Stadium (Фоксборо)

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск».

Победитель игры выйдет в 1/8 финала чемпионата мира, где встретится с Францией или Швецией. На групповом этапе Германия заняла первое место в группе Е, а Парагвай финишировал третьим в группе D.

ЧМ-2026 проходит в Канаде, США и Мексике.

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