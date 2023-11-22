Появилось видео беспорядков на трибунах во время матча Бразилия — Аргентина

Появилось видео действий бразильских полицейских в отношении аргентинских фанатов перед матчем южноамериканского отбора чемпионата мира-2026.

В ходе беспорядков, возникших на трибунах стадиона «Маракана» в Рио-де-Жанейро, сотрудникам правоохранительных органов пришлось усмирять буйных фанатов силой. В ход пошли дубинки.

Беспорядки на стадионе «Маракана» в матче Бразилия — Аргентина. Фото Reuters

В ситуацию вмешались игроки сборных Аргентины и Бразилии. Вратарь гостей Эмилиано Мартинес в одном из эпизодов попытался отобрать о полицейского дубинку.

Беспорядки на стадионе «Маракана» в матче Бразилия — Аргентина. Фото Reuters

Капитан чемпионов мира-2022 Лионель Месси увел команду в раздевалку после беспорядков на трибунах. Также форвард перед игрой вступил в конфликт с нападающим бразильцев Родриго.

Встреча на «Маракане» началась на 27 минут позже запланированного и завершилась победой Аргентины со счетом 1:0.