Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 09:32

Появилось видео беспорядков на трибунах во время матча Бразилия — Аргентина

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Беспорядки на стадионе «Маракана» в матче Бразилия — Аргентина.
Фото Reuters
Беспорядки на стадионе «Маракана» в матче Бразилия — Аргентина.
Фото Reuters
Беспорядки на стадионе «Маракана» в матче Бразилия — Аргентина.
Фото Reuters
1/3

Появилось видео действий бразильских полицейских в отношении аргентинских фанатов перед матчем южноамериканского отбора чемпионата мира-2026.

В ходе беспорядков, возникших на трибунах стадиона «Маракана» в Рио-де-Жанейро, сотрудникам правоохранительных органов пришлось усмирять буйных фанатов силой. В ход пошли дубинки.

Беспорядки на стадионе «Маракана» в матче Бразилия — Аргентина.
Фото Reuters

В ситуацию вмешались игроки сборных Аргентины и Бразилии. Вратарь гостей Эмилиано Мартинес в одном из эпизодов попытался отобрать о полицейского дубинку.

Беспорядки на стадионе «Маракана» в матче Бразилия — Аргентина.
Фото Reuters

Капитан чемпионов мира-2022 Лионель Месси увел команду в раздевалку после беспорядков на трибунах. Также форвард перед игрой вступил в конфликт с нападающим бразильцев Родриго.

Встреча на «Маракане» началась на 27 минут позже запланированного и завершилась победой Аргентины со счетом 1:0.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
0
Читайте также
Отбор Евро 2024, что решается сегодня: Хорватия или Уэльс — этот расклад в том числе зависит от Армении
Колумбийская звезда Шакира разошлась с экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике
Захарова прокомментировала соглашение между Израилем и ХАМАС
Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
СМИ сообщили о возможности Запада организовать новый майдан на Украине
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
Популярное видео
Финал ЧМ! Аргентина или Франция? Месси или Мбаппе?
ЧМ-2022: состоится ли полуфинал Бразилия — Аргентина?
ЧМ-2022: Рабинер из Катара, судейские нюансы с Вилковым
Александр Филимонов: первые впечатления от ЧМ в Катаре
ЧМ начинается! Без пива и с фейковыми болельщиками?
Карпин: стыки с Польшей / премиальные за ЧМ / общение с Черчесовым
Ивица Олич: «Россия не пыталась что-то изменить, а 90 минут обороняться очень сложно»
Ставить ли Бобровского в матче с Канадой? / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Почему сборная проиграла словакам?
Дзюба всем все доказал? Live «СЭ» о результатах сборной России на отборе ЧМ-2022
Экскурсия по стадионам ЧМ-2022 от «СЭ»
Почему Сорокин не пошел на выборы президента РФС
Катар 2022. Изнанка чемпионата мира
Черчесов: "Кубок мира один. Его надо было выигрывать"
Стивен Сигал пришел на финал ЧМ-2018
Французы и хорваты кричат "Россия!"
Царь приехал. Марадона - на финале ЧМ-2018
"Вида или недоумок, или детдомовский"
Хорваты захватили все подходы к Кремлю
Франция - Хорватия. Прогноз на финал ЧМ-2018
Инфантино признается в любви к России
Катар рассчитывает выступить лучше России
Владимир Путин - о ЧМ-2022 в Катаре
Владимир Путин передал Катару эстафету ЧМ
Топ-5 событий ЧМ-2018
5 главных разочарований ЧМ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аргентинский вратарь Мартинес попытался отобрать у полицейского дубинку: видео

Месси уводит сборную Аргентины с поля после избиения болельщиков полицейскими: видео

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости