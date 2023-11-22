Месси — Родриго: «С чего это мы ссыкуны?»

Стали известны детали эмоционального диалога между нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси и форвардом сборной Бразилии Родриго в матче южноамериканского отбора чемпионата мира 2026 года.

Игра проходила на «Маракане» в Рио-де-Жанейро завершилась победой гостей — 1:0.

Перед матчем на поле возникла потасовка, в ходе которой Месси спросил Родриго: «Если мы чемпионы мира, то с чего это мы ссыкуны?» — приводит слова аргентинца Pasta de Campeon.

Матч начался с 27-минутной задержкой из-за драки болельщиков. Месси в это время увел свою команду в раздевалку.