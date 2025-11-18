Рейндерс: «Я смотрел ЧМ-2022 дома на диване. На сей раз для меня все, очевидно, будет совершенно иначе»

Полузащитник сборной Нидерландов Тиджани Рейндерс прокомментировал победу над Литвой (4:0) и выход в финальную часть чемпионата мира-2026.

«Я думаю, в первом тайме мы хорошо справились. Во втором тайме я пару раз был немного небрежен, но в целом главной задачей был хороший результат для команды и выход на чемпионат мира, чего мы и добились. Я смотрел ЧМ-2022 дома, на диване, в футболке сборной. На сей раз для меня все, очевидно, будет совершенно иначе. Придется немного подождать, пока он наступит, но я с нетерпением жду возможности принять участие в этом турнире впервые», — цитирует 27-летнего футболиста NOS.

Сборная Нидерландов набрала 20 очков в восьми матчах и заняла первое место в таблице группы G, отобралась в финальную стадию турнира.