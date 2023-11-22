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Сегодня, 12:35

Полиция Перу попыталась ударить дубинками футболистов сборной Венесуэлы

Руслан Минаев
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Сборная Венесуэлы.
Фото AFP

Футболисты Венесуэлы устроил перепалку с полицейскими во время выездного матча с Перу (1:1) в матче южноамериканского отбора чемпионата мира 2026 года, сообщает Explora.

После гола Венесуэлы, который позволил гостям сравнять счет, игроки сборной направились к трибуне со своими болельщиками. Но полицейские Перу в жесткой форме запретили им выходит на пределы поля.

На отмашку от одного из игроков венесуэльской сборной полицейский замахнулся дубинкой и едва не ударил игрока.

В этот же день в рамках южноамериканского отбора ЧМ-2026 полицейские жестко подавили беспорядки на матче Бразилия — Аргентина.

Сборная Венесуэлы по футболу
Сборная Перу по футболу
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