Норвегия — Англия: Холанн, Эдегор, Кейн, Райс и Беллингем выйдут с первых минут

Сборные Норвегии и Англии объявили составы на матч 1/4 финала ЧМ-2026.

Норвегия: Нюланн, Айер, Вольфе, Хеггем, Берг, Берге, Эдегор, Шельдеруп, Серлот, Холанн, Рюэрсон.

Запасные: Тангвик, Сельвик, Эстигор, Бьеркан, Хольмгрен Педерсен, Лангос, Фальхенер, Торсби, Торстведт, Осгор, Бобб, Хауге, Ларсен, Нуса.

Англия: Пикфорд, Конса, Стоунз, Гехи, О'Райлли, Райс, Андерсон, Беллингем, Гордон, Кейн, Мадуэке.

Запасные: Дин Хендерсон, Траффорд, Чалоба, Берн, Джеймс, Спенс, Дж. Хендерсон, Майну, Роджерс, Эзе, Сака, Рэшфорд, Уоткинс, Тоуни.

Матч Норвегия — Англия пройдет в ночь на 12 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами. Начало игры — в 0.00 (мск). Победитель этого матча встретится в полуфинале с победителем игры Аргентина — Швейцария.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Норвегия — Англия.