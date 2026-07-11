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11 июля, 23:40

Хабиб Нурмагомедов: «Как будто Англия должна пройти в 1/2 финала ЧМ-2026, но буду болеть за Норвегию»

Руслан Минаев

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал матч между сборными Англии и Норвегии в 1/4 финала чемпионата мира-2026.

«Англия на этом ЧМ как будто бы по-другому играет, как будто бы состав подобран очень хорошо, и все кто играют за Англию рубятся до конца, очень симпатизирует этот состав, который я считаю может сравниться с легендарным составом Англии 2004 году, а кто там были вы сами знаете, если конечно в теме.

Норвегия меня больше всего впечатляет, и команда там собрана реально мощная и волевая, и конечно же мой друг Холанн. Короче, выиграть может любая команда, но как будто Англия должна пройти, я лично болею за Норвегию, но посмотрим», — написал Нурмагомедов в Telegram-канале.

Норвегия&nbsp;&mdash; Англия: онлайн-трансляция.Норвегия — Англия: онлайн-трансляция матча ЧМ

Матч Норвегия — Англия пройдет в ночь на 12 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами. Начало игры — в 0.00 (мск).

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