Нигматуллин: «Симон — лучший вратарь ЧМ-2026»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» оценил игру вратаря сборной Испании Унаи Симона на ЧМ-2026.

29-летний Симон не пропустил ни одного гола в четырех матчах турнира.

«Лучшим вратарем турнира на данный момент я бы назвал Унаи Симона. Он пока тоже непробиваем. Спокойный, стабильный, играет неброско, но очень надежно. При этом бразильца Алиссона, аргентинца Эмилиано Мартинеса и француза Майка Меньяна я по-вратарски ставлю выше», — написал Нигматуллин.