Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 18:55

Нигматуллин: «Симон — лучший вратарь ЧМ-2026»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» оценил игру вратаря сборной Испании Унаи Симона на ЧМ-2026.

29-летний Симон не пропустил ни одного гола в четырех матчах турнира.

«Лучшим вратарем турнира на данный момент я бы назвал Унаи Симона. Он пока тоже непробиваем. Спокойный, стабильный, играет неброско, но очень надежно. При этом бразильца Алиссона, аргентинца Эмилиано Мартинеса и француза Майка Меньяна я по-вратарски ставлю выше», — написал Нигматуллин.

Руслан Нигматуллин назвал испанца Унаи Симона лучшим вратарем чемпионата мира по&nbsp;футболу 2026.«Симон — лучший вратарь ЧМ-2026. Главное разочарование — сын Зидана». Колонка Нигматуллина

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Руслан Нигматуллин
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Канада — Марокко: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2026
Нигматуллин — об отказе игроков сборной Германии бить пенальти в серии с Парагваем: «Что за трусость?»
Нигматуллин — о сыне Зидана: «Пишут, что его рост — 183 см. Кажется, что намного ниже. Щупленький, робкий...»
Канада — Марокко: прямая трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира-2026
Канада — Марокко: стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2026
Нигматуллин — о вратаре сборной США Фризе: «Выпускник Гарварда, в 2022-м получил диплом экономиста»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Канада — Марокко: стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2026

Канада — Марокко: прямая трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира-2026

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости