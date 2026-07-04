Нигматуллин — о замене вратаря сборной Австралии перед серией пенальти: «Тренер ошибся»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» высказал мнение о вратаре сборной Австралии Патрике Биче.

Главный тренер австралийской команды Тони Попович заменил Бича перед серией пенальти в матче 1/16 финала ЧМ против Египта (1:1, пенальти 2:4).

«На мой взгляд, Тони Попович, главный тренер сборной Австралии, в 1/16 финала допустил фатальную ошибку, за минуту до серии пенальти убрав с поля основного вратаря. 22-летний Патрик Бич с первого матча на турнире выглядел здорово. Чувствовалось — поймал кураж. Он и с Египтом постоянно выручал. Ну и зачем его менять?

Да, 34-летний Мэтью Райан опытнее, но специалистом по 11-метровым мне совершенно не показался. В отличие от Ильи Помазуна. Вот в «Спартаке» подобный фокус себя оправдал. Здесь же мы увидели неразогретого голкипера, который не вошел в игру, не пытался обмануть соперника. Бьющий еще разбегается, а Райан уже заваливается в сторону... Впрочем, партнеры тоже подвели — Суттар и Херрингтон пальнули по воробьям», — написал Нигматуллин.