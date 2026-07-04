Нигматуллин — о вратаре сборной США Фризе: «Выпускник Гарварда, в 2022-м получил диплом экономиста»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» оценил игру вратарей сборных США и Мексики на ЧМ-2026 — Мэтта Фриза и Рауля Ранхеля.

«Об американце Мэтте Фризе особый разговор. Он выпускник Гарварда, в 2022-м получил диплом экономиста. Лишь после этого сосредоточился на футболе — и быстро дорос до национальной сборной. Такой путь достоин уважения. Вратарь качественный, на ЧМ-2026 ярко себя проявляет, два матч подряд сыграл на ноль — в группе с Австралией и в 1/16 с Боснией.

А у мексиканца Рауля Ранхеля таких игр уже четыре! Но нельзя сказать, что соперники — ЮАР, Корея, Чехия и Эквадор — сильно нагружали его работой. Настоящая проверка у голкипера будет в понедельник, когда на «Ацтеку» пожалует сборная Англии во главе с Кейном», — написал Нигматуллин.