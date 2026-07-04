Тренер сборной Марокко Уаби: «Мне нравится энергия, целеустремленность и организованность национальной команды Канады»

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби поделился ожиданиями от матча со сборной Канады в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

«Того уровня мастерства, который мы продемонстрировали в предыдущих играх, будет недостаточно. Это самая сложная игра, поскольку она — следующая. Мы уже сыграли с Нидерландами, но это в прошлом. Мне нравится энергия национальной команды Канады, её целеустремлённость и организованность. Они хорошо пользуются своими сильными качствами», — приводит слова Уаби пресс-служба ФИФА.

Сборные Канады и Марокко сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 в субботу, 4 июля. Игра состоится на стадионе «Эн-ар-джи» в Хьюстоне (штат Техас, США). Начало — в 20.00 по московскому времени.

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