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Сегодня, 19:45

Нигматуллин — об отказе игроков сборной Германии бить пенальти в серии с Парагваем: «Что за трусость?»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» оценил игру вратаря сборной Германии Мануэля Нойера на ЧМ-2026.

«Нойер один из моих любимцев, давно за ним слежу. В сборную Германии он вернулся накануне ЧМ-2026 — и не подвел. В каждом матче выручал, не его вина, что немцы споткнулись на Парагвае. В серии пенальти взял удар Бальбуэна, подарив команде прекрасный шанс пройти в следующий раунд. Но полевые, как выяснилось, разучились бить 11-метровые.

Я поразился, когда узнал, что несколько игроков сборной, включая опытнейшего Горецку, наотрез отказались идти к точке. Что за трусость? Да, в случае промаха можно попасть под хейт всей страны. Но ты же профессионал, регулярно отрабатываешь пенальти на тренировках. Бери мяч — и вперед!

Подобному малодушию нет оправдания. Это признак слабости и неподготовленности к матчам такого уровня. Что ж, тогда все логично: одних ждет битва с Францией, а другие возвращаются домой. Там им и место», — написал Нигматуллин.

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2026/reviews/chempionat-mira-po-futbolu-2026-ruslan-nigmatullin-nazval-luchshih-vratarey-chm-2026-posle-1-16-finala-2436673/

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Мануэль Нойер
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