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Сегодня, 19:20

Нигматуллин — о сыне Зидана: «Пишут, что его рост — 183 см. Кажется, что намного ниже. Щупленький, робкий...»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» оценил игру вратаря сборной Алжира Люки Зидана на ЧМ-2026.

«Из голкиперов, дошедших до 1/16 финала, в номинацию «главное разочарование» я бы включил Люку Зидана. Алжир — крепкая сборная. Как же ему удалось стать там первым номером?! Неужели все конкуренты настолько слабее?

Я стараюсь не критиковать коллег, но Зидану-младшему объективно не хватает мастерства, чтобы играть на высоком уровне. Везде пишут, что его рост — 183 сантиметра. Но смотришь со стороны — и кажется, что он намного ниже. Щупленький, робкий... В итоге на ЧМ-2026 за три матча пропустил шесть мячей. При 15 ударах в створ! Статистика, мягко говоря, неутешительная», — написал Нигматуллин.

Руслан Нигматуллин назвал испанца Унаи Симона лучшим вратарем чемпионата мира по&nbsp;футболу 2026.«Симон — лучший вратарь ЧМ-2026. Главное разочарование — сын Зидана». Колонка Нигматуллина

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Руслан Нигматуллин
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