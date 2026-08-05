Города США потребовали от ФИФА обещанные выплаты после ЧМ-2026

Несколько американских городов, принимавших матчи чемпионата мира 2026 года, требуют от ФИФА выплатить обещанные средства, сообщает The Athletic.

По информации источника, руководство ФИФА неоднократно заверяло представителей городов, что каждый из них получит по 1 миллиону долларов. Деньги предполагалось направить на развитие футбольной инфраструктуры и реализацию социальных проектов, однако выплаты до сих пор не поступили. При этом публично ФИФА о соответствующих обязательствах не объявляла.

Ранее аналогичные выплаты были предусмотрены для 11 американских городов, принимавших клубный чемпионат мира 2025 года. Тогда президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что организация выделит каждому из них по 1 миллиону долларов на строительство небольших футбольных площадок и поддержку социальных инициатив.

За финансовый цикл 2023-2026 годов доходы ФИФА превысили 15 миллиардов долларов.

Матчи ЧМ-2026 прошли в 16 городах США, Мексики и Канады, 11 из которых находятся в США. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.