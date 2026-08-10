Федерация футбола США призвала к изменениям в управлении ФИФА

Федерация футбола США призвала к изменениям в структуре управления ФИФА.

«Федерация футбола США, Федерация футбола Канады, Карибский футбольный союз и Центральноамериканский футбольный союз вместе со своими коллегами по всему миру призывают к значимым изменениям, которые укрепят управление, прозрачность и подотчетность ФИФА», — говорится в заявлении федерации.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола США недовольна президентом ФИФА Джанни Инфантино, в том числе реакцией общественности на ситуацию с отменой красной карточки амриканскому нападающему Фоларину Балогуну на чемпионате мира-2026.

До этого Инфантино предложил продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, однако позднее отказался от проекта на фоне критики. План предполагал создание компании FIFA Forward Enterprise, которая должна была контролировать основные мужские и женские турниры ФИФА. В организации заявляли, что проект мог привлечь 4,2 миллиарда долларов.