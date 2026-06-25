Марокко — Гаити: гаитянцы забили первый гол на ЧМ-2026

Сборная Гаити открыла счет в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Марокко.

На 10-й минуте защитник Жан-Кевен Дюверн сделал пас в штрафную площадь марокканцев, где Ленни Жозеф переправил мяч в сетку ворот. Это первый гол сборной Гаити на ЧМ-2026.

Игра проходит в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц».

Марокко после двух туров с 4 очками идет на второй строчке. Гаити потерпела два поражения и и не имеет шансов на выход.