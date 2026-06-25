Сборные Шотландии и Бразилии встретятся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026. Встреча группы C пройдет в ночь на среду, 24 июня, на стадионе «Хард Рок» в Майами-Гарденс (США). Начало — в 01.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа C.

25 июня, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)

Прямой эфир матча Шотландия — Бразилия покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Онлайн-видеотрансляция также будет доступна на сайте matchtv.ru, в сервисах Okko и «Кинопоиск».

Шотландия в предыдущих двух турах потерпела поражения от Марокко (0:1), победила Гаити (1:0) и занимает третье место в группе C с 3 очков. Бразилия в первых двух матчах сыграла вничью с Марокко (1:1), обыграла Гаити (3:0) и идет второй в группе на первом месте с 4 очками.

Отслеживать ключевые события игры Шотландия — Бразилия можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных, а расширенный формат увеличил количество матчей группового этапа.

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