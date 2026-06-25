Алайбегович стал самым молодым автором гола из-за пределов штрафной площади в матче чемпионата мира

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Керим Алайбегович забил первый гол в матче со сборной Катара (3:1) в третьем туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Как сообщает Международная федерация футбола, Алайбегович в возрасте 18 лет и 276 дней стал самым молодым автором гола из-за пределов штрафной площади в истории чемпионатов мира.

Алайбегович впервые отличился на ЧМ-2026. Всего за сборную у него два гола и четыре результативные передачи в 13 встречах.