Марокко — Гаити: Сайбари забил в третьем матче ЧМ-2026 подряд

Сборная Марокко второй раз сравняла счет в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Гаити.

На 1-й добавленной к первому тайме минуте защитник Ашраф Хакими сделал передачу на Исмаэля Сайбари, который точно пробил в нижний угол ворот Джонни Пласида и сделал счет 2:2. Для него это третий гол в трех матчах ЧМ-2026.

Игра проходит в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц».

Марокко после двух туров с 4 очками идет на второй строчке. Гаити потерпела два поражения и и не имеет шансов на выход.