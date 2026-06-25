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Сегодня, 00:50

Марш: «Сборная Канады именно там, где хотела быть — в плей-офф ЧМ-2026»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джесси Марш.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш прокомментировал поражение от Швейцарии (1:2) в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Я знаю, что у нашей команды есть сердце. У нас есть игроки, которые будут выкладываться на полную в каждом моменте. Важно лишь уметь справляться с мелочами. В начале матча мы были нерешительны и недостаточно агрессивны, но я сосредоточусь на позитивных моментах. Думал о том, чтобы в перерыве играть в пять защитников, чтобы закрепить победу, и жалею, что мы этого не сделали.

Мы просто хотели сохранить ту энергию, которая царила здесь, в Канаде. Вот в чем разочарование — так важно развить успех после одной большой победы. Я очень благодарен за эту энергию и за страну. Но мы по-прежнему хотим поразить нашу страну. Мы именно там, где хотели быть — в плей-офф», — цитирует официальный сайт ФИФА Марша.

Швейцарцы с 7 очками вышли в плей-офф с первой строчки в группе В, канадцы (4 очка) — со второй.

Чемпионат мира. Группа B.
24 июня, 22:00. BC Place (Ванкувер)
Швейцария
2:1
Канада
Жоан Манзамби (с&nbsp;мячом) в&nbsp;матче против Канады на&nbsp;ЧМ-2026.Манзамби разрывает — помог Швейцарии обойти Канаду. А Босния финишировала третьей
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