Марш: «Сборная Канады именно там, где хотела быть — в плей-офф ЧМ-2026»

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш прокомментировал поражение от Швейцарии (1:2) в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Я знаю, что у нашей команды есть сердце. У нас есть игроки, которые будут выкладываться на полную в каждом моменте. Важно лишь уметь справляться с мелочами. В начале матча мы были нерешительны и недостаточно агрессивны, но я сосредоточусь на позитивных моментах. Думал о том, чтобы в перерыве играть в пять защитников, чтобы закрепить победу, и жалею, что мы этого не сделали.

Мы просто хотели сохранить ту энергию, которая царила здесь, в Канаде. Вот в чем разочарование — так важно развить успех после одной большой победы. Я очень благодарен за эту энергию и за страну. Но мы по-прежнему хотим поразить нашу страну. Мы именно там, где хотели быть — в плей-офф», — цитирует официальный сайт ФИФА Марша.

Швейцарцы с 7 очками вышли в плей-офф с первой строчки в группе В, канадцы (4 очка) — со второй.