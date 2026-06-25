Попадает ли Босния в плей-офф? На кого выйдут Швейцария и Канада? Финальные расклады в группе В на ЧМ-2026
В группе В на ЧМ-2026 стали известны первые два участника 1/16 финала: Швейцария прошла дальше с первого места, Канада — со второго. Босния и Герцеговина финишировала третьей и сохраняет высокие шансы на плей-офф, Катар покидает турнир.
Результаты третьего тура: Швейцария — Канада — 2:1, Босния и Герцеговина — Катар — 3:1.
Таблица группы В
|Место
|Сборная
|Очки
|Голы
|Разница
|1
|Швейцария
|7
|7-3
|+4
|2
|Канада
|4
|8-3
|+5
|3
|Босния и Герцеговина
|4
|5-6
|-1
|4
|Катар
|1
|2-10
|-8
По регламенту ЧМ-2026 в 1/16 финала проходят первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места.
Для определения лучших третьих мест критерии таковы:
— общее число очков;
— общая разница голов;
— общее число забитых голов;
— дисциплинарный рейтинг фейр-плей — меньшее число желтых и красных карточек;
— более высокий рейтинг ФИФА.
Таблица третьих мест после матчей группы В
|Место
|Группа
|Сборная
|Игры
|Очки
|Разница
|Голы
|1
|B
|Босния и Герцеговина
|3
|4
|-1
|5
|2
|F
|Швеция
|2
|3
|0
|6
|3
|C
|Шотландия
|2
|3
|0
|1
|4
|L
|Хорватия
|2
|3
|-1
|3
|5
|D
|Парагвай
|2
|3
|-2
|2
|6
|J
|Алжир
|2
|3
|-2
|2
|7
|H
|Кабо-Верде
|2
|2
|0
|2
|8
|G
|Бельгия
|2
|2
|0
|1
|9
|A
|Чехия
|2
|1
|-1
|2
|10
|K
|ДР Конго
|2
|1
|-1
|1
|11
|E
|Эквадор
|2
|1
|-1
|0
|12
|I
|Сенегал
|2
|0
|-3
|3
Шансы Боснии пройти в 1/16 финала — очень высокие. Она точно окажется выше третьего места из группы I, также, скорее всего, будет еще как минимум три квартета, в которых команда с третьей позиции не наберет 4 очка. Но теоретические шансы на это есть, и тогда проблемой для боснийцев может стать отрицательная разница мячей.
А вот на кого выходят команды группы В в плей-офф:
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Швейцария сыграет с одной из третьих команд групп E, F, G, I или J.
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Канада попадает на второе место группы A — скорее всего, на Корею.
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Если Босния пройдет дальше, она сыграет с победителем группы Е или D.
Вот как выглядят пары плей-офф прямо сейчас (расклад зависит от того, какие команды с третьих мест проходят дальше, поэтому он может меняться после завершения матчей в каждой группе):
Германия (1E) — Парагвай (3D)
Франция (1I) — Швеция (3F)
Корея (2A) — Канада (2B)
Нидерланды (1F) — Марокко (2C)
Португалия (2K) — Гана (2L)
Испания (1H) — Австрия (2J)
США (1D) — Босния и Герцеговина (3B)
Египет (1G) — Кабо-Верде (3H)
Бразилия (1C) — Япония (2F)
Кот-д'Ивуар (2E) — Норвегия (2I)
Мексика (1A) — Шотландия (3C)
Англия (1L) — Алжир (3J)
Аргентина (1J) — Уругвай (2H)
Австралия (2D) — Иран (2G)
Швейцария (1B) — Бельгия (3G)
Колумбия (1K) — Хорватия (3L)