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Сегодня, 00:35

Попадает ли Босния в плей-офф? На кого выйдут Швейцария и Канада? Финальные расклады в группе В на ЧМ-2026

Павел Климовицкий
Шеф-редактор по спецпроектам
Игроки сборной Швейцарии после гола.
Фото Imagn Images, Reuters

В группе В на ЧМ-2026 стали известны первые два участника 1/16 финала: Швейцария прошла дальше с первого места, Канада — со второго. Босния и Герцеговина финишировала третьей и сохраняет высокие шансы на плей-офф, Катар покидает турнир.

Результаты третьего тура: Швейцария — Канада — 2:1, Босния и Герцеговина — Катар — 3:1.

Таблица группы В

Место Сборная Очки Голы Разница
1 Швейцария 7 7-3 +4
2 Канада 4 8-3 +5
3 Босния и Герцеговина 4 5-6 -1
4 Катар 1 2-10 -8

По регламенту ЧМ-2026 в 1/16 финала проходят первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места.

Для определения лучших третьих мест критерии таковы:

— общее число очков;
— общая разница голов;
— общее число забитых голов;
— дисциплинарный рейтинг фейр-плей — меньшее число желтых и красных карточек;
— более высокий рейтинг ФИФА.

Таблица третьих мест после матчей группы В

Место Группа Сборная Игры Очки Разница Голы
1 B Босния и Герцеговина 3 4 -1 5
2 F Швеция 2 3 0 6
3 C Шотландия 2 3 0 1
4 L Хорватия 2 3 -1 3
5 D Парагвай 2 3 -2 2
6 J Алжир 2 3 -2 2
7 H Кабо-Верде 2 2 0 2
8 G Бельгия 2 2 0 1
9 A Чехия 2 1 -1 2
10 K ДР Конго 2 1 -1 1
11 E Эквадор 2 1 -1 0
12 I Сенегал 2 0 -3 3

Шансы Боснии пройти в 1/16 финала — очень высокие. Она точно окажется выше третьего места из группы I, также, скорее всего, будет еще как минимум три квартета, в которых команда с третьей позиции не наберет 4 очка. Но теоретические шансы на это есть, и тогда проблемой для боснийцев может стать отрицательная разница мячей.

А вот на кого выходят команды группы В в плей-офф:

  • Швейцария сыграет с одной из третьих команд групп E, F, G, I или J.

  • Канада попадает на второе место группы A — скорее всего, на Корею.

  • Если Босния пройдет дальше, она сыграет с победителем группы Е или D.

Вот как выглядят пары плей-офф прямо сейчас (расклад зависит от того, какие команды с третьих мест проходят дальше, поэтому он может меняться после завершения матчей в каждой группе):

Германия (1E) — Парагвай (3D)
Франция (1I) — Швеция (3F)

Корея (2A) — Канада (2B)
Нидерланды (1F) — Марокко (2C)

Португалия (2K) — Гана (2L)
Испания (1H) — Австрия (2J)

США (1D) — Босния и Герцеговина (3B)
Египет (1G) — Кабо-Верде (3H)

Бразилия (1C) — Япония (2F)
Кот-д'Ивуар (2E) — Норвегия (2I)

Мексика (1A) — Шотландия (3C)
Англия (1L) — Алжир (3J)

Аргентина (1J) — Уругвай (2H)
Австралия (2D) — Иран (2G)

Швейцария (1B) — Бельгия (3G)
Колумбия (1K) — Хорватия (3L)

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