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Судейство

Сегодня, 01:37

Шотландия — Бразилия: ВАР и судья разглядели фол Винисиуса. Его гол отменен

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Reuters

На 22-й минуте матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Шотландия — Бразилия Винисус Жуниор обокрал Джека Хендри и удвоил счет, но через пару минут Сесар Рамос нашел основания этот гол отменить.

Видеоассистенты Гильермо Пачеко, Абдулла Аль-Шекри и Томаш Квятковски заметили, что бразилец, отбирая мяч, попал своей левой ногой по правой ноге защитника. Этого было достаточно, чтобы выиграть единоборство, но, по мнению ВАР и АВАР, шло вразрез с правилами. Именно потому они вмешались в действия арбитра и предложили ему самому оценить повторы на мониторе у поля.

После этого Рамос объявил, что его окончательное решение — отменить взятие ворот шотландцев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Шотландия — Бразилия.

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Чемпионат мира. Группа C.
25 июня, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Шотландия
Бразилия

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